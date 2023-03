Leerlingen komen op straat voor de waterproblematiek

De lente lokt de wandelaars naar buiten, hier en daar blijft een cultuurmin­naar binnen rondhangen: 5 tips voor het weekend in de regio Aalst-Oudenaarde

De lente is in het land en dus gaan we met zijn allen naar buiten waar de vogeltjes hun liedjes fluiten. Wandelingen en speelgoedbeurzen liggen op u te wachten in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. En hier en daar toch ook nog iets cultureels indoor.