Leerlingen De Vlindertuin bezoeken _wals12_

Herzele Herzele neemt bijkomende voorzorgs­maat­re­ge­len in het kader van PFAS-verontrei­ni­ging

Uit een verkennend onderzoek is nu gebleken dat er ook in de omgeving van de huidige brandweerkazerne in de Mergellaan PFAS-sporen aanwezig zijn. Eerder bleek dat ook al het geval te zijn in de buurt van de vroegere brandweerkazerne op de Groenlaan. “De Vlaamse overheid vraag nu om een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen om beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren", zegt schepen van Leefmilieu Ronny Herremans (CD&V).

10 juni