Leerkrachten gemeentescholen smeden banden tijdens teambuilding

De leerkrachten en directie van de gemeentelijke basisscholen uit Herzele trokken op maandag 29 augustus naar Klein Zwitserland in de bossen van Zwalm. “Met 64 zijn we”, glundert directeur Els De Durpel van GBS ’t Essenhofje en De Vlindertuin. De gemeentescholen kozen ervoor om de teambuilding te organiseren in een leuk kader buiten de schoolmuren. “Om na te denken over de positieve aspecten van het onderwijs want leerkrachten worden nogal eens in een slecht daglicht gesteld", vult directeur Anja Van Delsen van GBS De Kersentuin aan. De dag werd opgedeeld in twee blokken. In de voormiddag was er het inhoudelijke waarbij wetgeving werd bekeken, maar ook werd nagedacht over onderwijs van en in de toekomst. In de namiddag ging het er dan weer losser aan toe met een boottochtje en een gezellig samenzijn