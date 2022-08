Leefboerderij De Kanteling gaat ontvangstruimte verbouwen

Om de verbouwingswerken mee te financieren, kreeg De Kanteling 8.500 euro van het solidariteitskoor Dwarsbalk. Dat was de opbrengst van hun optreden. “Lions Gavere Rhodeland schonk ons nieuwe grote netten om het klein fruit te beschermen tegen vogelvraat. Van de vele bessen maken we allerlei soorten confituur. We hebben zoveel bessen dat we ze gaan combineren met appelsap. Sap van appel met rode besjes werd alvast geproefd en goedgekeurd door onze deelnemers. Op zondag 2 oktober verkopen we het sap op de streekproductenmarkt in Herzele. En op zondag 11 september zetten we onze poort open voor de mobiele fruitpers. Vanaf 75 kilo kan je jouw appels laten persen. Inschrijven hiervoor kan via info@appelperslerouge.be of op het nummer 0475/26.24.80. Heb je een oogst overschot? Dan plukken wij graag de rest op jouw boomgaard, zodat dit niet verloren gaat", laat Sylvia Goossens nog weten.