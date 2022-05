LEEF-raadslid vraagt stand van zaken over hitteplan

“We zijn een jaar later en het is weer zover. Boeren en bewoners komen in de problemen door de hitte. Vorig jaar beslisten wij een plan op te maken om onze inwoners te beschermen. Tot op vandaag hebben we daar nog niets van gezien", zei Haustraete. Schepen Ronny Herremans (CD&V) antwoordde dat hij het plan op de volgende gemeenteraad wil voorstellen. Haustraete vroeg nu al een snelle maatregel om water te sparen. “Verbiedt het in de riolering lozen van drainagewater bij bouwprojecten. Je kan het laten opslaan of beschikbaar stellen voor de plaatselijke boeren.”