Lange rij wachtende ouders aan Sint-Paulusinstituut: "Onze vrienden in Engeland begrijpen niet dat je moet kamperen om je kind in te schrijven"

Stoeltje en deken

Ielham uit Bambrugge nam vrijdag speciaal een dag verlof om met de auto naar Herzele te komen. Iets na middernacht haalden ze hun stoeltje en deken uit de wagen om als eerste plaats te nemen aan de schoolpoort. “Onze zoon gaat nu nog naar Schatteneiland in Erpe-Mere maar zegt al drie jaar dat hij zijn middelbaar studies in het Sint-Paulusinstituut wil doen. Enkele van zijn vrienden lopen hier al school. Daarom zijn we een hele tijd geleden al komen kijken om hem in te schrijven maar dat kon niet. Omdat we het beste willen voor hem, offeren we graag enkele uren op om hier aan te schuiven. Al hadden we nooit gedacht dat we zouden moeten kamperen om onze school naar school te laten gaan. Onze vrienden in Engeland begrijpen dat evenmin. Langs de andere kant is dit wel een unieke ervaring waarbij ik nieuwe mensen heb leren kennen", vertelt de vrouw.