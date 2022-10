Jules ontvangt prijs als winnaar van de Groeiheldentocht

De Groeiheldentocht is een zoektocht waarbij je met behulp van coördinaten 8 plaatsen bezoekt (Geocache). Deze leiden je langs een mooie wandeling door Herzele. Op elk van de opgegeven plaatsen moet je een QR-code zoeken. De code leidt je naar informatie, opdrachten of spelletjes waarbij gezondheidsthema’s centraal staan. “We willen op een speelse manier gezondheidsthema’s onder de aandacht brengen, bij jong en oud. Denk aan beweging, voeding, mondzorg, geestelijke gezondheid en milieu”, benadrukt Hilde van Impe.

Bij de lancering van deze familie-activiteit werd er een wedstrijd uitgeschreven. En bij een wedstrijd hoort er een winnaar. Jules was diegene die zijn ingevulde groeiheldenquiz inleverde in De Wattenfabriek en door een onschuldige hand getrokken werd als winnaar. Je kan nog steeds op zoek gaan naar de verschillende Groeihelden die zich verstopt hebben in Herzele. Als je alle antwoorden van de Groeiheldenquiz juist hebt, kan je een leuke gadget ophalen in De Wattenfabriek. Ben je benieuwd hoe de Groeiheldentocht precies in zijn werk gaat? Neem een kijkje op www.herzele.be/groeiheldentocht.