Jeep brandt volledig uit op Kampenheuvel: “Maar in nood kent men zijn vrienden”

Roosdaal/regio Bijna een jaar geleden stierf Wats (11): “Nog steeds geen doodsoor­zaak, maar we houden herinne­ring levend dankzij fiets-en wandelrou­tes langs zijn favoriete plekjes”

21 mei Wats Geirnaert uit Roosdaal. Voor altijd 11 jaar. Voor altijd de kranige wielertoerist van papa Baud en mama Veerle. Vorige zomer overleed de jonge knaap zachtjes en pijnloos thuis in zijn slaap. “Blij dat hij toch niet heeft afgezien. Maar bijna een jaar later weten we nog altijd niet waarom Wats plots stierf”, klinkt het. “Onze grootste angst was dat hij vergeten zou worden.” Daarom loopt nu de Tour de Wats: drie bewegwijzerde fiets- of wandelroutes door het Pajottenland langs Wats’ favoriete plekjes. Aan de actie is ook een goed doel gekoppeld.