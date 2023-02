Infosessie start 2 run in De Steenoven

Erpe-Mere Sportkampi­oe­nen en -laureaten gehuldigd, postuum eerbetoon voor Johan Den Herder

De sportiviteit, doorzettingsvermogen en uitmuntendheid van inwoners en clubs van Erpe-Mere was de rode draad van het sportgala in de raadzaal van het gemeentehuis. Opvallend daarbij was het groot aantal kampioenen en dat in totaal verschillende disciplines.

1 februari