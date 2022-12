Inbraken op kerstavond

In de Perrestraat in Hillegem werd zaterdagavond tussen 19 en 23 uur ingebroken naast bakkerij Van Hecke. Langs de Muizenhoek in Vlierzele was er een diefstal met braak. Het BuurtInformatieNetwerk Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem werd daarvoor zaterdagvond omstreeks 23 uur geactiveerd.