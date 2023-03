In Herzele gedeeltelijk bewolkte ochtend met lichte regen

Hij werkte als arbeider bij Volvo Cars, nu leidt Robin Tonniau (37) PVDA naar de federale verkiezin­gen: “In de fabriek heb ik een dik vel gekweekt”

“Ik heb geen diploma en ben geen intellectueel. Maar ik weet wél hoe het leven en de politiek werken.” Aan het woord: Robin Tonniau uit Ronse, bij PVDA verkozen als Oost-Vlaams lijsttrekker voor federale verkiezingen. Opmerkelijk, want Tonniau is een fabrieksarbeider. Maar wél een met een brede interesse en een politiek talent. “Al die holle termen en die wetteksten die in het parlement gebruikt worden, begrijpen ze dat zelf wel nog?” Hij vertelt ons over zijn bijzondere carrièreswitch.