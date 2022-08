Iconische dancing Witte Hoeve na 48 jaar in andere handen: "We willen het nachtleven nieuw leven inblazen”

Sint-Lievens-Esse Op bezoek in Dancing Witte Hoeve, waar ze reikhal­zend uitkijken naar hun heropening: "Desnoods open vanaf 17 uur"

Onder de naam ‘We are essential’ vond begin mei een manifestatie plaats in het centrum van Brussel. Doel van de actie: aandacht vragen voor de “vergeten sectoren”. Het ging vooral over discotheken, dancings en andere feestgelegenheden. Vandaag hebben die indoor feestgelegenheden nog steeds geen perspectief. Wij gingen langs bij Ann Sanglan (51) en haar man Steven De Hulsters (47) van dancing Witte Hoeve in Sint-Lievens-Esse voor een babbel over de verplichte sluiting en hun toekomst.

3 juli