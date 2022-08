Het kriebelt nog aan zomeractiviteiten in augustus

Verder is er ook nog de zomerzoektocht ‘Wie helpt Gerarda?’ in de bibliotheken van Route 42. In Herzele kan dat tot eind september door op avontuur te trekken met de escape game Unlock Herzele. Het doel is om zo snel mogelijk de schatkist in de burcht te kraken. Onderweg ontdek je ook welke spulletjes Gerarda in Herzele liet slingeren. Of lig je graag lekker languit in het zonnetje met een spannend boek? Of ga je op reis en zoek je nog leesvoer voor onderweg? Kom deze zomer dan zeker eerst langs in de bib, want een hele vakantie lang zet de bibliotheek van Herzele haar beste beentje voor om kinderen aan het lezen te krijgen én te houden met Bestemming: bib.