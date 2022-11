Herzele zoekt grootste voetbalkenner met WK-pronostiek

Vanavond is het zover, de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Qatar. Het is nu of nooit voor de ‘Gouden Generatie Duivels’, daarom kan je in Herzele meedoen aan de WK-pronostiek. Meer dan 50 Herzeelse handelaars nemen deel aan Herzele Supportert hebben via Tifogame een eigen pronostiek. “De focus van deze eindejaarsactie ligt op het verbindende karakter van voetbal en het lokaal kopen bij Herzeelse handelaars. We zijn ons bewust van de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar die recent aan het licht kwamen. Het lokaal bestuur en onze partner Tifogame keuren deze omstandigheden dan ook af en ijveren voor de naleving en bescherming van de mensenrechten over heel de wereld. Tifogame zal per klant, dus ook voor Herzele, een bedrag storten aan Amnesty International", vertelt schepen Heidi Knop.