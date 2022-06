Herzele neemt bijkomende voorzorgsmaatregelen in het kader van PFAS-verontreiniging

Overal in Vlaanderen worden onderzoeken uitgevoerd naar PFAS door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in de buurt van de oefenterreinen van brandweerkazernes. OVAM had op het voormalig brandweeroefenterrein in de Groenlaan al een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het rapport bleek dat er geen PFAS-verontreiniging vastgesteld werd in de grond, maar wel in het grondwater. Het Agentschap Zorg en Gezondheid had toen een veiligheidszone van 500 meter ingesteld en vroeg iedereen in die zone om sindsdien een aantal maatregelen na te leven met betrekking tot het gebruik van grondwater.