Herzele centraliseert info over hulp aan Oekraïne

Het centrale meldpunt voor Oekraïners, gevlucht voor de oorlog, is de dienst burgerzaken (burgerzaken@herzele.be of 053/60.70.71). Van hieruit worden deze vluchtelingen verder geïnformeerd over de te volgen procedure. “Als ze over een biometrisch paspoort beschikken, kunnen ze bij deze dienst een aankomstverklaring bekomen. Indien ze tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten ze zich melden in het registratiecentrum in Brussel. Daar zal de procedure opgestart worden voor het verkrijgen van een A-kaart. Als aan de voorwaarden van het verlenen is voldaan, zal Dienst Vreemdelingenzaken een attest van tijdelijke bescherming afleveren waarmee de aanvrager zich tot het gemeentebestuur kan wenden. Pas na het verkrijgen van de A-kaart kan men vanuit het lokaal bestuur sociale steun verkrijgen. Deze procedure kan enkele weken duren. Indien het Herzeels gezin dat tijdelijk onderdak biedt in deze tussenperiode bijzondere noden heeft, kunnen ze contact opnemen met het Sociaal Huis”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).