Herzele behaalt opnieuw duurzame titel van Faire Gemeente

Farfalle en VocAtom houden geslaagde 'Coronati­on'-concerten­reeks: “In mum van tijd vier keer uitver­kocht”

Het vierstemmige dameskoor VocAtom en het jonge jeugdkoor Farfalle hebben het voorbije weekend vier keer het concert ‘Coronation’ gebracht in de Spot in Denderhoutem. Het concert was in een mum van tijd vier keer uitverkocht.