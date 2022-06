Herzeels stationsgebouw op zoek naar nieuwe uitbater

Herzele Vechtende leerlingen voorlopig niet meer welkom op school

De leerlingen die maandag na de lesuren betrokken raakten in een vechtpartij met de vader van een eerstejaars zijn voorlopig niet meer welkom in het Sint-Paulusinstituut in Herzele. De directie vraag haar leerlingen ook om de sereniteit te bewaren en geen reacties te geven op het voorval.

12 mei