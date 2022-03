Helden en schurken nemen Herzeelse bib over tijdens Jeugdboekenmaand

De bibliotheek van Herzele hecht ook dit jaar veel aandacht aan de Jeugdboekenmaand. “De boekencaravan staat op zaterdag 12 maart aan de inkom van de Wattenfabriek geparkeerd. Onze bezoekers kunnen er een hele voormiddag genieten van helden- en schurkenverhalen die worden voorgelezen. Op woensdagavond 16 maart brengen de leerlingen van de Academie afdeling woord het verhaal ‘De piraten van scheurbuikstrand’. Het toegangstickets is in pyjama komen", laat schepen Heidi Knop weten.

De werkgroep jeugdbib van Route 42 nam vertelcollectief Ratara onder de arm om gedurende de maand maart in iedere Route42-gemeente een vertelwandeling te organiseren. Op zaterdag 26 maart vindt deze vertelwandeling plaats in Herzele met vertrek en aankomst aan de bibliotheek. De Herzeelse scholen kregen in de loop van de maand februari een overzicht met alle activiteiten die gepland staan in het kader van de jeugdboekenmaand.