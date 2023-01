Gratis inwonen én 2.000 euro per maand om zoon met beperking te helpen: “Ik wil dat Kurtje een onbezorgd leven kan leiden”

Zottegem 67ste Driekonin­gen­feest trekt carnaval op gang

Het 67ste Driekoningenfeest in Sint-Goriks-Oudenhove luidde vrijdagavond de carnavalsgekte in. Het Driekoningenfeest is elk jaar de eerste van vier carnavalsstoeten die Zottegem rijk is.

7 januari