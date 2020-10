Gouverneur Carina Van Cauter reageert op extra maatregelen Vlaamse regering: “In de lijn van onze verwachtingen”

Maandagnamiddag had Carina Van Cauter nog een digitaal overleg met de burgemeester van Oost-Vlaanderen. Op de agenda: strengere maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Het merendeel van de burgemeesters was vragende partij om in heel de provincie uniforme en stengere maatregelen in te voeren. Eén van die strengere maatregelen was een verbod op alle activiteiten buiten het werk. De gouverneur waarschuwde ook dat een getalm van de Vlaamse regering zou leiden tot beslissingen op provinciaal niveau. Zover komt het dus niet. “Ik kan mij vinden in de beslissingen van de Vlaamse regering. Die liggen in de lijn van onze verwachtingen. Het lijkt mij niet nodig om daar nog extra maatregelen aan toe te voegen", reageert gouverneur Van Cauter. Afwachten of alle burgemeesters daarmee akkoord gaan. Vooral het toelaten van sportactiviteiten voor kinderen onder de 12 jaar kan nog een twistpunt zijn. Deze week verbood de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer reeds alle sportwedstrijden voor jongeren op zijn grondgebied. De roep naar uniforme maatregelen voor de hele provincie ligt daardoor al aan scherven.