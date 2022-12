GO! atheneum Herzele pakt menstruatiearmoede aan

Het project wil jongeren bewust maken van menstruatiearmoede en de menstruele gezondheid. Het gebrek aan informatie en de schaamte om over het onderwerp te praten, versterken het taboe dat nog steeds heersend is. “Door in te zetten op sensibilisering, zowel voor meisjes als jongens, hoopt de school het onderwerp bespreekbaar te maken. De stuurgroep heeft twee missies: de leerlingen sensibiliseren en de menstruatiearmoede op school aanpakken. Heel wat meisjes beschikken namelijk niet over duurzame menstruatieproducten. Met een deel van het ingezamelde geld van de wafelverkoop ontwierpen ze verzorgingspakketten waarop de leerlingen beroep kunnen doen. Deze producten zetten in op de algemene hygiëne en zijn in anonimiteit verkrijgbaar bij de leerlingenbegeleiding", zegt Stijn Van Nieuwenhove.