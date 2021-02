Gesprongen waterleiding langs Provincieweg veroorzaakt spekglad kruispunt en metersdiep zinkgat

Ninove Breuk in waterlei­ding zorgt voor binnenstro­mend water in apparte­ment: “Tijdens het koken kwam water plots uit de muur”

10 februari Gino De Backer uit Ninove beleefde dinsdagavond een rotdag. Terwijl de man bezig was in de keuken, stroomde plots aan een sneltempo water door de muur bij hem naar binnen. De oorzaak van de wateroverlast was een breuk, mogelijk door de vrieskou, in de leiding bij de buren. “Mijn meubels hebben heel wat schade opgelopen”, vertelt Gino.