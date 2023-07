Artsen ontdekken ongenees­lij­ke hersentu­mor bij kleine Amélie (5): "We hopen nog twee jaar te kunnen genieten met ons dochtertje"

Een tumor in de hersenstam. Het nieuws sloeg in als een bom bij de ouders van de vijfjarige Amélie uit Velzeke. De levensverwachting laat weinig aan de verbeelding over, het meisje staat voor een ongelijke strijd. “Voor de diagnose was ze een heel levendig en levenslustig kind. Een echt haantje-de-voorste", vertelt mama Ellen (31). Om Amélie de nodige levenskwaliteit te bieden, zijn haar ouders een steunactie gestart.