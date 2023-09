Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herzele vandaag

De Krekel zal in ‘school van de toekomst’ klasloka­len vervangen door eilandjes: “Zo kunnen we meer op maat werken”

Basisschool De Krekel in Haaltert is gestart met een nieuwe manier van lesgeven in aanloop naar de toekomstige nieuwbouw, waarvoor de afbraakwerken normaal gezien in 2024 van start gaan. Er wordt langzaamaan overgestapt op een flexibele klasorganisatie met co-teaching. Tegen 1 september 2026 moet de nieuwe ‘school van de toekomst’ klaar zijn.