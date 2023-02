Gelukzalig programma voor jonge bezoekers tijdens jeugdboekenmaand

Geluk in de brede zin van het woord. Het gaat dan over je hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt. Dit zonder te vergeten dat er ook dagen zijn waarop je minder blij bent en je je angstig of eenzaam voelt. “Ook dit jaar bieden we een zeer uitgebreid programma aan om onze jeugd de leesmicrobe mee te geven. Dat geluk proberen we over te brengen met een familievoorstelling, een lezing door talentenfluisteraar Luk Dewulf, een verhaaltje voor het slapengaan en als afsluiter een geluksdag in De Wattenfabriek", zegt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld). Meer info over de jeugdboekenmaand vind je op www.herzele.be/jeugdboekenmaand-2023.