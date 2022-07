GBS Herzele neemt afscheid van 78 zesdeklassers met een koffer vol herinneringen en vaardigheden

Ninove Drie gewonden nadat voertuig aan hoge snelheid slipt en tegen geparkeer­de bestelwa­gen botst

Op de Albertlaan in Ninove is zaterdagavond een Oekraïense bestuurder met zijn BMW tegen een geparkeerde bestelwagen aangebotst. In het voertuig waren drie personen aanwezig, de bestuurder moest door de brandweer uit het voertuig gehaald worden.

26 juni