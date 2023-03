Garageverkoop bij gezinsbond Hillegem

Inwoners die willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen inschrijven via gezinsbondfusieherzele.be en betalen 4 euro (6 euro voor niet-leden). “Je schrijft je in als standhouder via de website en je deelt ons je specialiteiten mee. De dag zelf verkoop je in je eigen garage of voortuin. De bezoekers krijgen een plan en lijst van de deelnemers mee. Dat plan kan ook aangevraagd worden via de website", laat Hilde Govaert weten.