Fietser lichtgewond na aanrijding op kruispunt

Haaltert Speurders op zoek naar verdachte van vier verschil­len­de woningin­bra­ken in Haaltert

De federale politie heeft op hun website een opsporingsbericht gelanceerd naar aanleiding van vier verschillende woninginbraken in Haaltert. Een van de verdachten kwam in beeld op een bewakingscamera, en daarom verspreid de politie nu de beelden in de hoop dat iemand de dader kent.