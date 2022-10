Fairtrade gemeente Herzele trakteert personeelsleden

Haaltert/Torhout Veertiger overlijdt na arbeidson­ge­val: man krijgt kraanarm op zich

Een veertiger uit Torhout is dinsdagochtend overleden bij een arbeidsongeval in het centrum van Haaltert. De man was er aan het leveren met een kraan, toen een hydraulische leiding afbrak en de kraanarm bovenop de man terechtkwam.

