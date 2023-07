Ewoud Vromant verdedigt titel op WK Para-cycling in Glasgow

Vrijwilli­gers lanceren duurzaam fietspro­ject tegen vervoersar­moe­de in Zottegem

Hoewel de fiets het meest toegankelijke vervoersmiddel is voor mensen in vervoersarmoede, is fietsen voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De vrijwilligers van het CM-initiatief Gezonde Buurt willen daar iets aan doen. “Met het project Iedereen blijvend op de fiets zetten we onder andere in op gezondheid en duurzame mobiliteit in regio Zottegem”, vertelt Sari Stoops, netwerkcoördinator bij CM Gezondheidsfonds.