Ewoud Vromant uit Herzele is wereldkampioen tijdrijden: “Wat een fantastisch gevoel”

HerzeleOp de tweede dag van de wereldkampioenschappen Para-cycling in Baie-Comeau (Canada) is Ewoud Vromant wereldkampioen tijdrijden geworden. In zijn klasse MC2 versloeg hij de Fransman Leaute en de Australiër Hicks.

Vromant begon sterk aan zijn tijdrit en na één ronde hand hij enkele honderdsten van een seconde voorsprong op de Fransman Leaute. De renner met rechterbovenbeenamputatie schakelde in de tweede ronde een versnelling hoger en knalde weg van zijn tegenstander. Ewoud won de tijdrit van 18,9 kilometer in 26:37.91. Titelverdediger Leaute werd tweede (+14.65), Paralympisch kampioen Darren Hicks werd derde (+26.91).

“Wat een fantastisch gevoel is dit. Ik kijk al zo lang uit naar de wereldtitel in het tijdrijden. Ik was al vaak tweede, onder andere op de Paralympische Spelen vorig jaar”, zegt Ewoud. “Ik voelde dat het erin zat, maar het was close. Ik moest na de finish nog enkele minuten wachten om zeker te zijn.”

Vier Belgische renners kwamen intussen in actie, drie daarvan behaalden een medaille, waaronder twee wereldtitels. De sfeer is uitstekend in het Belgisch team, zo vindt ook Ewoud. “We zijn hier nu twee weken met een vaste equipe, die al jaren meegaat. We weten wat we aan elkaar hebben in goede en slechte dagen. We leven er samen naartoe en peppen elkaar. Het is fantastische om dan samen te vieren”, zegt hij.

“Dit geeft vertrouwen voor de wegrit van zondag”, sluit Ewoud af. “Die race is minder voorspelbaar, maar de conditie is duidelijk goed en de tijdrit gaf vertrouwen.” Het is de tweede wereldtitel voor Vromant: in 2020 werd hij wereldkampioen op de individuele achtervolging in het baanwielrennen.

Volledig scherm Ewoud Vromant © Alex Whitehead/SWpix.com

Volledig scherm Ewoud Vromant © Alex Whitehead/SWpix.com

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.