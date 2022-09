Ewoud Vromant is ereburger van Herzele.

Deze zomer verpulverde Ewoud Vromant het werelduurrecord paracycling (klasse MC2) in Zwitserland en een aantal weken later streek hij al een nieuwe titel op als wereldkampioen tijdrijden in zijn klasse. Het was de tweede wereldtitel voor Vromant: in 2020 werd hij wereldkampioen op de individuele achtervolging in het baanwielrennen. Vorig jaar pakte hij zilver in de tijdrit op de Paralympische Spelen in Tokio.