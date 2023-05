Eerste Zebracup in Pinksterweekend

Dewaco vraagt nieuwe vergunning aan voor veelbespro­ken sociaal woonpro­ject in Heldergem: Bijna helft minder appartemen­ten, maar nog te grootscha­lig voor sommigen

De sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor een sociaal woonproject in Heldergem met een nieuwbouw van 15 sociale wooneenheden, meer bepaald 13 appartementen en twee woningen. In het oorspronkelijke project van enkele jaren geleden, waartegen veel protest was bij buurtbewoners, zouden er 24 appartementen gepland geweest zijn. Intussen is er al veel minder tegenkanting, al vindt de oppositie het project nog steeds te grootschalig.