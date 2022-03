Drie jaar na aanvang bestuursperiode gaat ook klimaatcommissie van start

In 2018 tekenden 13 burgemeesters van de regio in de Wattenfabriek een verbintenis om in hun gemeente acties op touw te zetten om een aantal klimaatdoelstellingen te halen. De belangrijkste hiervan is de vermindering met 40% van de CO²-reductie tegen 2030. En vorig jaar sloot Herzele als eerste Vlaamse gemeente het Lokaal Klimaat en Energiepact met de Vlaamse overheid, waarin opnieuw een aantal doelstellingen zijn opgenomen, zoals 20.000 bomen extra tegen 2030 en 18.000m² ontharding tegen dezelfde datum. Ook op het vlak van energie staan er belangrijke doelstellingen in dat Lokaal Pact.

“We hebben iedereen nodig om deze doelstellingen te halen”, zegt schepen van Leefmilieu Ronny Herremans (CD&V). “In Herzele is het niet zozeer een kwestie van grote industrie, maar eerder een uitdaging voor de vele gezinnen in onze gemeente. Velen wonen nog in huizen die onvoldoende geïsoleerd zijn. Daar moeten we dus zeker ook op inzetten: daarom gaan we een grootschalige actie op touw zetten om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om de woningen beter te isoleren en ook te kiezen voor hernieuwbare energie. Noteer maar al de datum van Pasen 2023: in die vakantie reserveren we de Wattenfabriek voor een aantal activiteiten, met als sluitstuk ‘De Herzeelse klimaat- en energiebeurs’.