Derde editie van ‘Wijnbouw in Oost-Vlaanderen’ voorgesteld

De regio die eruit springt, is de Vlaamse Ardennen met 11 domeinen, gevolgd door Scheldeland met 7 domeinen, Waasland met 4, Meetjesland met 3 en de Leiestreek met 2. Het boekje bevat ook de cijfers van het jaar 2020, zowel internationaal als nationaal en op provincieniveau. In 2020 maakten 21 Oost-Vlaamse domeinen 90.680 liter wijn op ongeveer 40 hectare. Verschillende experten geven inspirerende getuigenissen en de actuele wetgeving over appellaties en etikettering worden in het boekje uitgelegd.

“De sector evolueert razendsnel, zowel in aantal wijnbouwers als in areaal. Willen we met EROV de promotie voor deze sector goed aanpakken, dan is de actuele situatie kennen een must. Meten is weten! De promotionele acties organiseren we onder de koepel Lekker Oost-Vlaams", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert.