Dancing pas open en even verderop boort wagen zich al door gevel

Elf jaar woont Tim Somers met zijn gezin in de Doornstraat in Sint-Lievens-Esse, op een boogscheut van dancing De Witte Hoeve. De Doornstraat is dan ook een belangrijke toegangsweg naar de populaire discotheek. Anderhalf jaar bleef de straat conflictvrij maar vrijdag, op de eerste dag van de heropening van de discotheek was het al prijs. “Ongevallen zijn hier schering en inslag, zeker in het weekend. De buurt kijkt niet meer verrast als er nog maar eens een wagen tegen een gevel hangt. Meestal gaat het dan om personen die van de dancing komen of er naartoe rijden. Vrijdag zei ik nog tegen mijn vrouw dat de miserie weer ging beginnen. En kijk, mijn woorden waren nog niet koud of er hing al ene tegen de hoek van ons huis. Het was rond 23.30 uur en ik zat nog wat tv te kijken toen ik plots een harde klap hoorde", vertelt Tim Somers.