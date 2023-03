Brandweer moet mest van straat ruimen

Davids­fonds Steenhuize-Wijnhuize waakt over eeuwenoude traditie Walmke Brand

Wanneer de belleman de leuze “Walmke walmke brand, zeven zakken op een dagwand, veel koren, weinig kruid, met Pasen is de vasten uit!” scandeert is het tijd om de fakkels aan te steken en de Walm in vuur en vlam te zetten. “Het is de start van een volksfeest dat het Davidsfonds nu al bijna een halve eeuw in stand houdt in Steenhuize-Wijnhuize", zegt Filip Schotte.