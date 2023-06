Boerderijklassen in Leefboerderij de Kanteling

De lente zorgt voor een hoeveelheid van taken en klusjes in Leefboerderij de Kanteling in Woubrechtegem: stekjes planten, de moestuin voorbereiden, tomaten verspenen. “Gelukkig kunnen we rekenen op de leerlingen van de boerderijklasse", zegt Sylvia Goossens.