Boekje en boeketje voor afscheidnemende marktkramer

Erpe-Mere Domein Steenberg krijgt er met nieuw gemeente­lijk domein Kasteel­berg klein broertje bij: “Histori­sche site met oudste vermelding in 1057”

Net op de valreep voor de overdracht van de burgemeesterssjerp kondigt burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere de verkoop van de pastorie van Erpe en de aankoop van de hoogste en best bewaarde ‘motte’ of ‘kasteelberg’ van de Lage Landen aan. “Bedoeling is het domein van 1,5 hectare en de grotendeels aan het oog onttrokken ‘berg’ in het centrum van Erpe op termijn open te stellen voor het grote publiek.”

23 december