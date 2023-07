Inwoner dient klacht in tegen gemeente: “Op mijn vraag over de werking van de brandkra­nen kreeg ik in eerste instantie helemaal geen antwoord”

Patrick De Bundel uit Kerksken heeft klacht ingediend bij de Vlaamse overheid omdat hij binnen de wettelijke termijn geen antwoord kreeg van de gemeente Haaltert over de toestand van de brandkranen in zijn straat. Hij maakte zich zorgen over de brandveiligheid in zijn straat omdat er eerder al discussie was over de werking van de hydranten in de gemeente.