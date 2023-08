Bestuurder gewond afgevoerd nadat wagen enkele keren over de kop gaat: “Verkeersbord en boom geraakt”

Thaïsa (35) stopt met café Rialto en heropent dit najaar café 't Spieken: “Zaak is te groot voor mij alleen, maar ik zal het missen”

Thaïsa De Boom (35) stopt binnenkort met café Rialto in Denderhoutem en zal café ‘t Spieken in het Haaltertse Terjoden heropenen. Tegen dan zal ze café Rialto bijna vijf jaar hebben uitgebaat. “Ik zal mijn klanten missen, net als Driekoningen en alles wat hier te doen is, maar ik zal zeker nog naar Denderhoutem komen”, zegt Thaïsa.