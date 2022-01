Amber (23) en Ine (31) van brasserie La Folie 14 In Herzele reanimeerden klant: “Alles gedaan wat we konden, hopelijk komt het goed”

Herzele RESTOTIP. La Folie 14: creatief met een beperkte kaart

Het is een café, het is een loungebar, het is een restaurant, het is een nightclub maar het is bovenal dé zaak die in heel Herzele en aangrenzende gemeenten over de tongen gaat. De Britse jongleur Alex Barron hield op 3 april 2012 elf balletjes tegelijk in de lucht. La Folie 14 zal dat record niet gauw breken maar de veelzijdigheid van deze zaak is in Herzele du jamais vu. Wij gingen erheen voor hapje-hapje. Lees hier meer restotips.

26 oktober