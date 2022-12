Aktiekomitee N42 en vzw Climaxi vragen plannen rechttrekking stop te zetten: "Maak bestaand tracé veiliger"

Doof voor rechtspraak

Tot dusver is de overheid daarin nog niet geslaagd en volgens De Bodt zal men daar in de toekomst ook niet in slagen. “Op het uiteinde van de N42 zijn er twee flessenhalzen: de Astridlaan in Geraardsbergen en de E40 in Oosterzele die het verkeer niet kunnen verwerken. Op die plaatsen zijn geen werken gepland. Daar komt dan nog het stikstofdossier bij: de effecten op natuurgebieden werden nooit berekend. Ook het dossier in Oosterzele dreigt om dezelfde reden te kapseizen. De overheid blijft evenwel doof voor de rechtspraak en probeert maar steeds verder.”