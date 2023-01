Aalsterse dichter schrijft gedicht over sociale huisvesting voor Gedichtendag

Sinds 2000 wordt poëzie in Vlaanderen en Nederland jaarlijks extra in de kijker gezet op de laatste donderdag van januari, op de nationale Gedichtendag. Deze dag geeft ook dit jaar opnieuw het startschot voor de Week van de Poëzie. Naar aanleiding van Gedichtendag schreef dichter Patrick Lateur het gedicht ‘Muren’ voor het project ‘(T)huis gezocht’ van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Lateur is classicus, vertaler en dichter, en gaf jarenlang les Grieks en Latijn in het Sint-Vincentiusinstituut in Aalst. Hij is zelf woonachtig in Gijzegem, een deelgemeente van Aalst, en reageerde dan ook meteen enthousiast op de vraag om een gedicht te schrijven voor het Aalsterse project ‘(T)huis gezocht’. Het gedicht ‘Muren’ is een pakkend gedicht over sociale huisvesting. Lateur schetst in zijn gedicht de problematiek waarin kwetsbare huurders zich bevinden, maar ook de hoop en het nieuwe begin.