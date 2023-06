62-jarige wielertoerist overleden na frontale aanrijding

RESTOTIP. Habibii brengt Libanese keuken naar Aalst: “Lekkere mezze- en grillge­rech­ten”

De Libanese hoofdstad Beirut mag dan wel 3.000 kilometer hiervandaan liggen, voor de plaatselijke gerechten hoef je echt niet zo ver te reizen. In de Molenstraat in Aalst opende Habibii. Een zaak met onder meer tien koude en twaalf warme soorten mezze op de menukaart. Dankzij de supervriendelijke bediening waan je je eventjes toerist in eigen stad.