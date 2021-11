13-jarige leerling krijgt slag op hoofd op weg naar school door onbekende man

Aalst/Ninove Jelle (26) en Mark (38) begraven na tragisch ongeval aan rotonde in Roosdaal: “Ze genoten met volle teugen van het leven”

In het crematorium van Aalst en in de kerk van Lieferinge zijn vanmorgen Jelle ‘kippet’ De Troy (26) en Mark Luycx (38) begraven. Zij kwamen vorige week om het leven na een tragisch ongeval in Roosdaal, waarbij ze met hun voertuig na een nachtje stappen in het water terechtkwamen. “Jelle was iemand die elke seconde van het leven genoten heeft", klonk het in het crematorium.

