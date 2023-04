WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Herstappe

Man (22) overleden na klap tegen brugpijler op E314 in Genk

Een auto is woensdagochtend in een scherpe bocht van de Woudstraat op het industrieterrein Genk-Noord tegen de pijler van de brug van de E314 gebotst. De man, die in het wrak gekneld zat, overleefde het niet. Dat wordt bevestigd door de politie CARMA.