WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Herstappe vandaag

Na vier jaar van spoorwer­ken: laatste reiziger­stra­ject van Limburg is klaar voor de elektri­sche trein

Na vier jaar van omleidingen is het spoorwegtraject Hasselt-Mol klaar om ook door elektrische treinen gebruikt te worden. Daarmee is nu het volledige Limburgse spoorwegnetwerk voor passagiersvoertuigen geëlektrificeerd. Al zal het nog even duren voordat we alleen nog elektrische toestellen op het traject zullen zien.