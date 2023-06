WEER. Kans op helder weer in Herstappe vanochtend

Kurt helpt nabestaan­den bij onderzoek naar 50 jaar oude be­ha-moord: “We kregen al meer dan 10 tips binnen”

53 jaar geleden werd Neske Boedry vermoord in haar kruidenierszaakje in hartje Tongeren. Vandaag nemen de nabestaanden onderzoeker Kurt Wertelaers onder de arm die meteen een oproep deed naar getuigen of tips. En dat blijkt positief: in twee weken tijd kwamen er meer dan 10 tips binnen. “Toch bijzonder na al die jaren, het geeft hoop voor ons allemaal", zegt Kurt Wertelaers van onderzoeksbureau Van Meerbeeck.